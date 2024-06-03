Директор школы и отец пятерых детей рассказал о подвигах в зоне СВО

В Дагестане встретили директора 2-й Каспийской школы Алибега Казанбиева, вернувшегося спустя несколько месяцев с передовой линии в зоне проведения СВО.

Несмотря на отказ в областном военкомате из-за протеза, возрастной доброволец попробовал еще раз пройти комиссию. В родном селе Казанбиев умолчал о перенесенной операции на тазобедренный сустав и получил согласие на отправку в зону специальной военной операции.

«В течение 25 лет рассказываю детям о героях , о подвигах, о патриотизме. А вдруг кто-нибудь из детей задаст вопрос: "Алибек Расулович, почему вы не там? Мой отец погиб там, брат, а вы почему нестарый человек не там?"», - рассказал директор МБОУ СОШ номер 2 г.Каспийска им. Героя СССР А.А. Назарова.

Алибег Казанбиев попросился на передовую линию в составе добровольческого отряда. Во время участия в СВО Казанбиев и другие добровольцы попали в окружение на Запорожском направлении. Отряд оборонял деревню несколько недель и сумел ее отстоять. В этот период от голода участники специальной военной операции спасались остатками конфет, которые передали на передовую линию воспитанники Алибега Казанбиева.

«Смотрю я по карманам - там конфетка застряла карамелька. Я её раздробил, и такой праздник был, веселились и хохотали!», - вспоминает доброволец.

За участие в обороне деревни педагога из Дагестана наградили Орденом Мужества. Алибег Казанбиев после истечения срока контракта вернулся домой, где его ждали жена и пять детей.

«У меня пятеро детей. Самой старшей было десять лет. И слышу голоса: "Папа, приезжай домой, мы тебя любим!" Это сказалось на мне, да и нога давала о себе знать», - рассказал участник СВО Алибег Казанбиев.

Жена Алипат Казанбиева вспоминает, как ждала звонка от мужа.

«Осознание потом пришло. Раз в месяц выходил на связь и то несколько слов "у меня все хорошо". Я писала: "У нас тоже все хорошо"», - сообщила Алипат Казанбиева

После возвращения из зоны СВО Алибег Казанбиев продолжил помогать армии ВС РФ. Он совместно с учениками и семьей отправляет дополнительную помощь военным на передовую линию.