Автоэксперт Баканов сравнил «Народный инспектор» с заявкой о нарушении

Автоэксперт Петр Баканов рассказал «Звезде» о минусах фиксации нарушений правил дорожного движения на смартфон обычным пользователям. Сейчас во всех регионах РФ заработало приложение «Народный инспектор», с помощью которого за год выписывают около миллиона штрафов.

«В первую очередь, минусы у фиксации на смартфон обычным пользователем заключаются в том, что все зависит от качества картинки, от разрешающей способности, от наличия связи, сейчас есть еще проблемы с геолокацией. Это нельзя назвать протоколом. Вы по сути отправляете заявку с нарушением в соответствующую организацию, а она уже принимает решение есть там нарушение или нет», - объяснил автоэксперт Петр Баканов.

Приложение «Народный инспектор» существует уже 9 лет. Однако объективность и целесообразность системы по-прежнему вызывают жаркие споры. А выписанные с использованием смартфонов и планшетов штрафы, часто удается обжаловать и отменить в суде.

С юридической точки зрения не все однозначно. Дискуссия о законности штрафов на основании фотографий очевидцев не прекращается. Кроме того, некоторые активисты могут пытаться фабриковать нарушения и привлекать к ответственности добросовестных водителей.

«Допустим гражданин каким-то образом подделал фотографию или изменил местоположение, то наверняка будет отмена этого постановления. Также будет отмена в других предусмотренных законом случаях», - рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Существуют и этические противоречия. Обществом такая фиксация чужой ошибки часто воспринимается как донос. Добровольный помощник полиции в глазах других зачастую просто вредитель.

«Многие говорят - что ж ты за стукач такой, ну что значит стукач, я же хочу жизнь чью-то спасти», - сказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Вот и европейский опыт подсказывает - излишняя инициативность, а именно желание наказать даже за незначительный проступок - может сыграть злую шутку. Так в Германии борец за справедливость не только испортил отношения с окружающими, но и вынужден был покинуть страну. Хотя он всеми силами пополнял ее бюджет, при его участии выписали штрафы на сотни тысяч евро. Про него даже сняли документальный фильм.

«В Германии за прошлый год я заработал 140 995 евро, а это большие деньги, с которыми муниципалитеты могут сделать что-то полезное», - рассказал Никлас Маттеи.

В нашей стране практика добровольной помощи полиции через приложение приобретает федеральный масштаб. Сервис «Народный инспектор» позволит любому россиянину фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять доказательства в полицию. Впервые программа под этим названием вышла в 2017 году, но работала она только на территории Татарстана.

Приложение уже готово к работе, его создание обошлось в 134 миллиона рублей. Возможности программы шире чем у предыдущих версий. Теперь водителей можно будет наказывать не только за нарушение правил парковки, но и за поездки по обочине, движение на запрещающий сигнал светофора и по запрещенным полосам, пересечение сплошных или стоп-линий и опасное вождение.

«Нет соответствующей нормативно-правовой базы для того, чтобы применять его для фиксации административных правонарушений. Надо внести изменения в действующее законодательство. До этого фото- и видеофиксацию тех или иных правонарушений будут рассматривать в общем порядке», - рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Осенью 2021 года Владимир Путин поручил узаконить наказания водителей на основе фото и видео из приложений. И вот разработку «Народного инспектора» для всех регионов страны завершили, однако когда сервис можно будет скачать пока неизвестно.