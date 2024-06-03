Швейцария отклонила дополнительную помощь Украине в 5,6 млрд долларов

Сенат Швейцарии отказался выделять дополнительную помощь Украине в размере 5,6 млрд долларов. Информация об этом опубликована в документе на сайте парламента страны.

Средства на помощь Украине планировали выделить из специального фонда в 16,8 млрд долларов. Швейцарская армия также должна была получить часть средств - 11,2 млрд долларов. Сенат Швейцарии отклонил предложение о создании фонда.

«Совет кантонов отверг 28 голосами против 15 создание фонда безопасности Швейцарии и Европы», - указано в документе.

Инициатива по созданию специального фонда была внесена комиссией по безопасности Совета кантонов, представителем которой является депутат от Партии Центра Марианна Биндер-Келлер. Предложение раскритиковал либерал Йозеф Диттли, отметив, что расходы на помощь Украине не являются затратами чрезвычайного характера.