МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Швейцария отклонила дополнительную помощь Украине в 5,6 млрд долларов

Швейцария не будет создавать фонд для социальной помощи в размере 16,8 млрд долларов.
Услада Дубинина 2024-06-03 21:22:57
© Фото: Ulrich Nusko httpimagebroker.com#search Globallookpress

Сенат Швейцарии отказался выделять дополнительную помощь Украине в размере 5,6 млрд долларов. Информация об этом опубликована в документе на сайте парламента страны.

Средства на помощь Украине планировали выделить из специального фонда в 16,8 млрд долларов. Швейцарская армия также должна была получить часть средств - 11,2 млрд долларов. Сенат Швейцарии отклонил предложение о создании фонда.

«Совет кантонов отверг 28 голосами против 15 создание фонда безопасности Швейцарии и Европы», - указано в документе.

Инициатива по созданию специального фонда была внесена комиссией по безопасности Совета кантонов, представителем которой является депутат от Партии Центра Марианна Биндер-Келлер. Предложение раскритиковал либерал Йозеф Диттли, отметив, что расходы на помощь Украине не являются затратами чрезвычайного характера.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Швейцария #помощь
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 