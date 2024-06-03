В результате стрельбы в Мюнхене погиб один человек

Один человек погиб при стрельбе в районе Мильбертсхофен в Мюнхене на юге Германии, об этом сообщила газета Bild. Пострадавшего обнаружили в тяжелом состоянии на улице. Известно, что позже мужчина скончался от огнестрельных ранений.

«Преступник скрылся. По данным Bild, на улице был найден тяжелораненый один человек. На севере города активно работает полиция», - указано в газете.

Ранее неизвестный устроил стрельбу 1 июня в зданиях парикмахерской и жилого дома в городе Хаген на западе Германии. В результате нападения пострадали 4 человека. Преступник скрылся. Правоохранительные органы уточнили, что нападавших могло быть несколько. По одной из версий полиции, причиной стрельбы мог быть бытовой конфликт.