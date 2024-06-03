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Литва не пропустила вагон с буквой Z в Калининградскую область

Грузовой вагон отцепили от состава поезда на литовско-белорусской границе.
Услада Дубинина 2024-06-03 18:23:57
© Фото: LTG

Литва отказала во въезде вагона с буквой Z в Калининградскую область из Белоруссии, об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД балтийской республики. Вагон планируют вернуть в Минск.

«На железнодорожном контрольно-пропускном пункте в Кене на одном из вагонов грузового состава, въехавшего из Белоруссии, пограничники заметили нанесенную серой аэрозольной краской букву Z, которую используют российские военные», - указано в сообщении.

Похожий случай зафиксирован 10 мая. Пограничники Литвы отцепили вагон с символикой Z от товарного состава на контрольно-пропускном пункте. В МВД балтийской республики сообщили, что такая символика находится под запретом на территории государства. 

#в стране и мире #белоруссия #МВД #Литва #вагон
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