Литва не пропустила вагон с буквой Z в Калининградскую область

Литва отказала во въезде вагона с буквой Z в Калининградскую область из Белоруссии, об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД балтийской республики. Вагон планируют вернуть в Минск.

«На железнодорожном контрольно-пропускном пункте в Кене на одном из вагонов грузового состава, въехавшего из Белоруссии, пограничники заметили нанесенную серой аэрозольной краской букву Z, которую используют российские военные», - указано в сообщении.

Похожий случай зафиксирован 10 мая. Пограничники Литвы отцепили вагон с символикой Z от товарного состава на контрольно-пропускном пункте. В МВД балтийской республики сообщили, что такая символика находится под запретом на территории государства.