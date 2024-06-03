Коты и собаки погибли при пожаре на складе ритуальной продукции в Уфе

Пожар произошел на складе ритуальной продукции в Уфе. В результате возгорания погибли шесть котов и три собаки. Об этом сообщили в МЧС Башкортостана.

В ведомстве отметили, что загорелась продукция и кровля на общей площади в 250 «квадратов». Пожарные не допустили распространения огня на большую площадь.

В том же здании находился приют для животных, где они содержались в клетках. Его хозяйка в соцсетях сообщила, что «погибли все» питомцы. Она утверждает, что приют подожгли.

На данный момент выясняются все обстоятельства и причина пожара. Из людей никто не пострадал.