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СК РФ изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей

Жители Уфы пожаловались на откровенный наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей.
Игнат Далакян 2024-06-03 15:22:41
© Фото: VK Fest 2024 в Уфе, vk.comfest_ufa

Следственный комитет России изучит жалобы пользователей соцсетей на наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе. Об этом говорится в сообщении ведомства по Башкирии.

«Сообщения по данному факту от пользователей, поступившие посредством социальных сетей в следственное управление, приняты», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Ранее башкирский депутат Рустем Ахмадинуров собирался подать запрос в местную мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде.

Ситуацию активно стали обсуждать и пользователи Интернета. Одни стали соглашаться с парламентарием, что выступление в купальнике на детском празднике было неуместным, другие в случившемся обвинили организаторов концерта и местную администрацию.

Власти города в свою очередь отметили, что концерт, где выступала Ольга Бузова, являлся коммерческим мероприятием, а площадка была предоставлена без согласования репертуара выступлений и костюмов.

#в стране и мире #концерт #Следственный комитет #Уфа #Ольга Бузова #наряд
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