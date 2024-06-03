СК РФ изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей

Следственный комитет России изучит жалобы пользователей соцсетей на наряд Ольги Бузовой на концерте в Уфе. Об этом говорится в сообщении ведомства по Башкирии.

«Сообщения по данному факту от пользователей, поступившие посредством социальных сетей в следственное управление, приняты», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Ранее башкирский депутат Рустем Ахмадинуров собирался подать запрос в местную мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде.

Ситуацию активно стали обсуждать и пользователи Интернета. Одни стали соглашаться с парламентарием, что выступление в купальнике на детском празднике было неуместным, другие в случившемся обвинили организаторов концерта и местную администрацию.

Власти города в свою очередь отметили, что концерт, где выступала Ольга Бузова, являлся коммерческим мероприятием, а площадка была предоставлена без согласования репертуара выступлений и костюмов.