Бойцы СВО получили дистанционно управляемые носилки для вывоза раненых

Тележку с дистанционным управлением, напоминающую многократно уменьшенный танк эпохи Первой мировой, сконструировали инженеры - самоучки из Новороссийска. Агрегат можно использовать для эвакуации раненых либо доставки грузов.

Вместо колес машина получила гусеницы. Управлять может один человек дистанционно при помощи пульта управления на безопасном расстоянии.

«На нее устанавливается пульт, который здесь стационарный стоит, чтобы мог сам человек управлять. И пульт есть, которым удаленно можно. Радиус, если где-то в поле, до пяти километров», - делится изобретатель Анатолий Лях.

Мотор и аккумулятор на такой тележке предусмотрительно скрыт - так не попадет пыль и мусор, в эксплуатации дольше продержится. После сборки машина проходит тест-драйв.

Конструкторы Анатолий Лях и Роман Сурков из Новороссийска собрали эвакуационную тележку для нужд военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Дистанционно управляемые носилки способны передвигаться по любой местности. Эта облегчит эвакуацию раненых, ведь чтобы вынести бойца с поля боя, требуется задействовать четыре-пять человек. Грузоподъемность составляет до 100 килограммов.

Над производством работают всего два человека. Стали изобретателями, сварщиками, механиками и программистами. Изучили дело и решили помогать.

«Когда только началось СВО, еще коптеры только начали собирать, у меня первая мысль появилась: «неплохо было бы собрать какую-то тележку с, допустим, автоматом Калашникова. Чтобы не боец выезжал на передовую, не рисковать жизнями», - объясняет изобретатель Роман Сурков.

Таких приспособлений в обороте сейчас немного. Для создания не хватает рук, недочеты приходится устранять в процессе. Но одна тележка уже уехала на передовую. И скоро в зону спецоперации отправятся еще несколько.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.