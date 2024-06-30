Турбазу эвакуируют после разлива реки в Челябинской области

Спасатели в Челябинской области эвакуируют туристов с базы «Серебряный ключ» из-за выхода из берегов реки Юрюзань. Опасную зону покинули уже 35 человек, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Сотрудники поисково-спасательного ведомства эвакуировали туристов к поселку Кропачева. Большинство из них - это дети и женщины.

«Со вчерашнего дня уровень воды постоянно растет и уже превысил максимум весеннего половодья. Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет», - сказано в сообщении.

В зоне подтопления, предварительно, остается около 50-ти человек. На данный момент спасатели оказывают им помощь. Дожди по прогнозу в регионе будут идти еще несколько дней.