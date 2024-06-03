Восемь человек получили ранения при атаках ВСУ по ДНР

В результате ударов украинских националистов по населенным пунктам ДНР получили ранения восемь человек. Об этом пишет глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Восемь мирных жителей Республики пострадали сегодня вследствие украинской агрессии на территории региона», - говорится в публикации.

Среди пострадавших - женщина 1933 года рождения из Пантелеймоновки, женщина 1934 и мужчина 1978 годов рождения из Макеевки. Также трое рабочих оказались ранены при детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе.

Помимо этого, пострадали две сотрудницы Харцызского сталепроволочно-канатного завода «Силур». Одна из них при госпитализации была в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Также, как уточнил Пушилин, атаки ВСУ повредили 21 дом в разных населенных пунктах ДНР, здание пенсионного фонда в Горловке, производственную инфраструктуру завода «Силур». В Донецке получил повреждения один автомобиль.

Ранее сообщалось, что за сутки украинские националисты обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 35 раз. За сутки они выпустили 92 боеприпаса.