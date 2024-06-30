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Три человека погибли при крушении легкого самолета во Франции

Джет упал на автомагистраль. Ни один автомобиль не поврежден.
Владимир Рубанов 2024-06-30 20:17:16
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в столичном регионе Франции Иль-де-Франс, сообщает RT.

Самолет упал на автомагистрали А4 возле торгового центра в департаменте Сена и Марна. Погибли три пассажира джета, который незадолго до этого вылетел с аэродрома, сообщил агентству Франс Пресс прокурор города Мо.

Самолет не задел ни одно транспортное средство на дороге. Авария, вероятно, произошла после контакта с линией высокого напряжения, сообщили в жандармерии.

Погибшие - двое мужчин и женщина. После падения автомагистраль А4 закрыта в обоих направлениях. Идет расследование.

#Франция #авиакатастрофа #жертвы #Крушение самолета #частный самолет
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