Три человека погибли при крушении легкого самолета во Франции

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в столичном регионе Франции Иль-де-Франс, сообщает RT.

Самолет упал на автомагистрали А4 возле торгового центра в департаменте Сена и Марна. Погибли три пассажира джета, который незадолго до этого вылетел с аэродрома, сообщил агентству Франс Пресс прокурор города Мо.

Самолет не задел ни одно транспортное средство на дороге. Авария, вероятно, произошла после контакта с линией высокого напряжения, сообщили в жандармерии.

Погибшие - двое мужчин и женщина. После падения автомагистраль А4 закрыта в обоих направлениях. Идет расследование.