Запад продолжил усиливать эскалацию после атаки на Севастополь

В понедельник в российский МИД в связи с атакой на Севастополь вызвали посла США Линн Трейси. Ей был выражен демарш и заявлено, что причастность США к обстрелу не вызывает сомнений. Вашингтон, который ведет гибридную войну против России, уже фактически стал стороной конфликта.

Вашингтон от комментариев, естественно, отказался. На брифинге в Белом доме вообще заявили, что, мол, сообщения про Севастополь видели, но американской стороне нечего сказать.

Такое, получается, очень многозначительное молчание, которое иначе как одобрением ударов по мирным русским людям назвать нельзя.

К чему все это может привести? К тому, что уже сейчас риски прямого столкновения ядерных держав высоки как никогда. Западные страны явно недооценивают готовность России постоять за себя и обеспечить свои интересы в любом случае. Причем не просто недооценивают, а демонстративно не реагируют ни на какие наши мирные предложения.

Ни на Стамбульские 2022 года, когда можно было на начальном этапе остановить кровопролитие. Ни на те, которые прозвучали накануне конференции в Швейцарии. Западный политический истеблишмент вместо того чтобы остановиться у опасной черты как мантру продолжает повторять, что они должны одержать победу над Россией на поле боя. Причем даже смена руководства ни на что не влияет. Один русофоб сменяет другого.

И новый глава НАТО - бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, и новая глава евродипломатии эстонка Кайя Каллас твердят одно и то же: помощь Украине надо увеличить, российские деньги надо отнять, Украина должна и будет воевать до последнего.

В пятницу 27 стран Евросоюза в Брюсселе подписали с Украиной соглашение о безопасности. Оно подразумевает новые поставки Киеву оружия, подготовку военных и, конечно, использование российских замороженных активов для покупки западного вооружения.

Замаскировать почерк, которым Запад пишет историю терактов по всему миру, а теперь еще и в Севастополе, Вашингтон попытался с помощью тех, кому сам и позволил нажать на кнопку пуска американской ракеты. Спустя несколько часов после первого заявления Пентагон выпустил второе, в котором традиционно перевел стрелки на Украину. Якобы Киев сам назначает, в каком количестве, куда и какие ракеты полетят убивать русских.

Все это происходит на пороге того, как Запад вот-вот может принять бесповоротное решение, которое спровоцирует новый виток эскалации на Украине. Источник CNN в Белом доме рассказал, что администрация Байдена намерена разрешить американским военным подрядчикам размещаться на Украине. Они будут ремонтировать подбитое и настраивать новое вооружение для Киева.

Запад самонадеянно продолжает переступать красные линии. Его провокации, одной из которых и была атака на Севастополь, показывают, что с современными лидерами Европы и США нельзя договариваться по-хорошему, заявил на этой неделе зампред секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как Запад пренебрегает своей же безопасностью и втягивается в эскалационную спираль, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».