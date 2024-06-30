Ансамбль «Россия» имени Зыкиной выступил в поддержку военных РФ

Концерт ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной прошел в Центральном доме российской армии (ЦДРА). Об этом сообщили в Минобороны России. Выступление состоялось в рамках всероссийского музыкально-патриотического проекта «Поет Россия армии победу».

Артисты впервые исполнили недавно созданную песню «Колыбельная». Композиция посвящена семьям военнослужащих - участников СВО. Ее исполнила солистка ансамбля Ирина Крутова.

Стихи для этой песни написала московская поэтесса Ольга Абылгазиева. Автор музыки - художественный руководитель и главный дирижер ансамбля Дмитрий Дмитриенко. Песня рассказывает о том, как мать укладывает малыша спать, рассказывая ему о том, где и как его отец выполняет свой воинский долг перед Родиной.

«Мы создаем новые песни, посвященные нашим бойцам, их семьям, их женам, которые их морально поддерживают, их детям», - рассказал Дмитриенко.

Ансамбль «Россия» был создан в 1977 году по инициативе певицы Людмилы Зыкиной.

Патриотический марафон «Поет Россия Армии Победу» проводится ЦДРА. Его цель - выразить поддержку участвующим в СВО российским военнослужащим и рассказать о творческих коллективах из регионов России.

Ранее в рамках проекта выступали: государственный казачий ансамбль «Ставрополье», ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, Новосибирская государственная филармония и другие коллективы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.