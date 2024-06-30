Китайский аналог Falcon 9 упал на землю и взорвался во время испытаний

Китайская ракета-носитель Tianlong-3 упала на землю и взорвалась во время испытаний, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании Beijing Tianbing Technology Co.

Пуск состоялся в воскресенье, 30 июля. Первая ступень разрабатываемой ракеты Tianlong-3 оторвалась от стартовой площадки, а потом разрушилась и приземлилась в холмистой местности в провинции Хэнань в центральном Китае.

Сообщений о жертвах после первоначального расследования не поступало, говорится в заявлении компании-разработчика, известной также как Space Pioneer.

В компании объяснили, что тяга во время испытаний оказалась слишком большой, поэтому ракета взлетела, а потом упала. Изначально испытания девяти пар двигателей не предусматривали отрыва от стартового стола.

Tianlong-3 называют китайским аналогом ракеты Falcon 9 от Space X. По характеристикам они сопоставимы. Это двухступенчатая ракета Tianlong-3 («Тяньлун-3») с многоразовой первой ступенью.