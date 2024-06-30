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Танк с пятью военнослужащими затонул в реке в Индии

Машина форсировала речной брод, но застряла из-за внезапного повышения уровня воды.
Владимир Рубанов 2024-06-30 15:53:50
© Фото: Pradeep Gaur Keystone Press Agency, Global Look Press

Пятеро индийских военнослужащих погибли при переправе танка через горную реку Шайок в Восточном Ладакхе во время учений. Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх в социальной сети X.

Это произошло недалеко от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай. Рано утром 29 июня танк участвовал в форсировании речного брода, но застрял из-за внезапного повышения уровня воды.

На место происшествия срочно прибыли спасатели. Но из-за сильного течения и высокого уровня воды спасательная операция провалилась.

Погиб экипаж Т-72, сообщила Indian Express. В машине находились экипаж и еще двое военнослужащих.

#Индия #учения #танк #министр обороны #Река #форсирование реки
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