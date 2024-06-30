Уникальную парашютную платформу «Атом» разработали в Рязани

Уникальную парашютную платформу «Атом», с помощью которой можно безопасно доставить на поле боя малогабаритную технику разработали в Рязанском училище ВДВ.

«Состоит из основания платформы, имеет две откидных панели, вступление в работу осуществляется за счет звеньев подвесной системы. Очень проста в применении», - рассказал преподаватель кафедры воздушно-десантной подготовки РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Роман Курочкин.

Откидные панели, как крылья, срабатывают сразу после раскрытия купола. Воздух наполняет амортизирующие емкости, так создается эффект планирования. «Атом» с техникой можно десантировать с малых высот - до 200 метров.

Платформу успешно испытали в средней полосе и даже в Арктике. Размеры «Атома» позволяют зашвартовать любую малогабаритную технику.

«После десантирования парашютную платформу можно использовать в качестве материала для фортификационных сооружений, плавательных средств на примере плотов и для конструкции наведения водных переправ и для сооружения объектов полевого жизнеобеспечения», - уточнил Курочкин.

Скорость, мобильность и напор - лучшие качества Воздушно-десантных войск находят продолжение в новых разработках офицеров Рязанского гвардейского училища.