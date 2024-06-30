Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Сообщается, что инцидент произошел в 200-х километрах от Бодайбо.

На борту находились трое членов экипажа и семь специалистов «Авиалесоохраны». Все они живы, уточнил губернатор Приангарья.

Вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных, которые ликвидируют возгорания в лесах Бодайбинского района.

На место жесткой посадки Ми-8 в ближайшее время вылетит второй борт с техниками. Он заберет людей, а специалисты на месте оценят состояние пострадавшего борта. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.