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Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области

На борту вертолета находились 10 человек, включая сотрудников «Авиалесоохраны», все они живы.
Ян Брацкий 2024-06-30 11:36:13
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Сообщается, что инцидент произошел в 200-х километрах от Бодайбо.

На борту находились трое членов экипажа и семь специалистов «Авиалесоохраны». Все они живы, уточнил губернатор Приангарья.

Вертолет выполнял рейс по усилению группировки пожарных, которые ликвидируют возгорания в лесах Бодайбинского района.

На место жесткой посадки Ми-8 в ближайшее время вылетит второй борт с техниками. Он заберет людей, а специалисты на месте оценят состояние пострадавшего борта. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

#вертолет #Ми-8 #Иркутская область #Авиалесоохрана #бодайбо
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