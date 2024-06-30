Бойцы РХБЗ рассказали о тренировках на Запорожской АЭС

Российские военные несут службу на территории Запорожской АЭС в условиях постоянных обстрелов со стороны боевиков киевского режима. Решением начальника Генштаба и начальника войск РХБЗ был сформирован и направлен на станцию отряд по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его бойцы непрерывно контролируют радиационную обстановку на ЗАЭС и прилегающих территориях.

И хотя по-настоящему чрезвычайных ситуаций на станции не было, но военнослужащие постоянно проводят тренировки. Кроме того, представители войск документируют все факты обстрелов и все прилеты дронов. Особенно много их стало это весной. В помощь бойцам специальная техника, на которую обращали внимание представители МАГАТЭ, работавшие на станции.

«Перед нами разведывательная химическая машина войск РХБЗ. Она выполнена на базе БТР. Наличие бронированной техники, передвижение на ней в зоне проведения спецоперации является обязательным требованием. Хочу еще раз подчеркнуть, что тяжелое вооружение на ЗАЭС отсутствует», - объяснил официальный представитель войск РХБЗ на Запорожской АЭС Сергей Мальцев.

На вооружении бойцов РХБЗ также есть настоящая лаборатория на колесах. Причем самого современного уровня. Это прибор химической разведки дистанционного действия, который позволяет находить аварийные химически опасные вещества на расстоянии до нескольких километров.

С помощью специальных датчиков машина сканирует пространство и если видит следы отравляющих веществ, то тут же выдает сигнал тревоги. Оператор оценивает опасность с учетом метеоданных. Если ветер дует на нас, то надо бить тревогу. Подобные ситуации регулярно отрабатываются в учебных центрах на всех наших АЭС. Но имея свой уникальный опыт, теперь специалисты ЗАЭС передают его другим.

«У радиационной аварии нет никаких политических взглядов. Просто никогда не должно быть ни ядерной, ни радиационной аварии», - заверил начальник УТЦ Запорожской АЭС Валерий Мартынюк.

Уникальность учебно-тренировочного центра станции в том, что все его элементы - реально действующие образцы. Сейчас здесь можно увидеть собранную в натуральную величину шахту реактора, сам реактор, перегрузочную машину, с помощью которой меняют старое топливо на новое. Атомщики говорят, что если бы такие тренажеры были в СССР до Чернобыля, то и катастрофы на ЧАЭС могло бы и не быть.

Сегодня станция надежного защищена. Бойцы войск РХБЗ обладают исключительными знаниями в вопросах радиационной безопасности. Смотрите выпуск программы «Военная приемка. 7 дней на ЗАЭС. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда».