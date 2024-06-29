Кабмин наделил ФСБ правом проверять документы призывников

Федеральная служба безопасности сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве. Такими полномочиями ФСБ наделило правительство.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей <...> В том числе путем получения доступа к документам таких граждан», - говорится в постановлении кабмина на сайте официального опубликования правовых актов.

В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывники-срочники получили право проходить службу в Погранвойсках ФСБ РФ. Ранее они комплектовались исключительно за счет контрактников.

В России с 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв. Всего для прохождения службы в рядах ВС РФ планируется призвать 150 тысяч человек. Новобранцев будут направлять в пункты дислокации в новых регионах - Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. При этом, в Минобороны особо подчеркнули, новобранцы не будут принимать участие в специальной военной операции.

Вместе с тем продолжается комплектование научных подразделений. Сейчас успешно функционирует 17 научных рот и один научных взвод, из них 8 рот Военно-инновационного технополиса «Эра» и десять научно-производственных подразделений.