В Китае объявили «красный» уровень из-за угрозы проливных дождей

«Красный», то есть наивысший уровень предупреждения из-за проливных дождей объявлен в ряде регионов Китая, сообщает Центральная метеорологическая обсерватория КНР.

С 29 июня по 30 июня ожидаются дожди в в южной части провинции Цзянсу, в городе Шанхае, на северо-западе провинции Чжэцзян, в центральной и южной частях провинции Аньхой, на востоке провинции Хубэй, севере провинции Цзянси, в центральной, северной и юго-западной частях провинции Хунань.

К дождям могут присоединиться грозы, сильный ветер, что значительно испортит непогоду. Власти страны порекомендовали отменить учебные занятия на данный период, предложено приостановить работу некоторых отраслей и сфер, передает РИА Новости.

В Китае существует четыре уровня оповещения о неблагоприятных погодных условиях - «синий», «желтый», «оранжевый» и «красный».