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В Китае объявили «красный» уровень из-за угрозы проливных дождей

С 29 по 30 июня ожидаются проливные дожди в Шанхае и в провинциях Гуйчжоу, Цзянсу, Хубэй.
Ирина Егорова 2024-06-29 08:57:41
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

«Красный», то есть наивысший уровень предупреждения из-за проливных дождей объявлен в ряде регионов Китая, сообщает Центральная метеорологическая обсерватория КНР.

С 29 июня по 30 июня ожидаются дожди в в южной части провинции Цзянсу, в городе Шанхае, на северо-западе провинции Чжэцзян, в центральной и южной частях провинции Аньхой, на востоке провинции Хубэй, севере провинции Цзянси, в центральной, северной и юго-западной частях провинции Хунань.

К дождям могут присоединиться грозы, сильный ветер, что значительно испортит непогоду. Власти страны порекомендовали отменить учебные занятия на данный период, предложено приостановить работу некоторых отраслей и сфер, передает РИА Новости. 

В Китае существует четыре уровня оповещения о неблагоприятных погодных условиях - «синий», «желтый», «оранжевый» и «красный».

#Китай #в стране и мире #ураган #дождь #кнр #предупреждение #оповещение #метеорологическая служба
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