Замглавы района погиб в Белгородской области при взрыве боеприпаса

Заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко погиб при взрыве боеприпаса, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранены двое глав сельских поселений - Мелиховского Андрей Веденин и Шляховского Игорь Шевляков. Им оказали медпомощь, оба продолжают работать.

Шестеро мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино. Пятеро из них находились в двух автобусах. Они получили осколочные ранения рук и ног. Шестой пострадавший в момент обстрела был на улице. У него осколочное ранение левого предплечья. Всех раненых из Шебекино доставляют в городскую больницу №2 в Белгороде.

Тем временем дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны России. Это произошло 2 июня с 8.00 до 8.30.