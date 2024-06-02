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Связист выжил после вызванного на себя огня и отразил атаку ВСУ

Николай Пархоменко принял на себя командование и не только решился на артудар по себе, но и смог при этом наладить связь и нанести значительный урон противнику.
Владимир Расходчиков 2024-06-02 12:32:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский связист остановил украинский «контрнаступ», вызвав огонь артиллерии на себя. При этом ему удалось не просто выжить, но и все это время поддерживать связь, лишь периодически восстанавливая перебитые провода. О своем подвиге в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал начальник связи батальона, Герой Российской Федерации Николай Пархоменко.

«Передавали координаты непосредственно того квадрата, где мы находились. Так как противник находился в непосредственной близости, вели стрелковый бой… За это время противник понес значительные потери. Тем самым нам удалось сдержать контрнаступ и, отступить на запасные позиции для того, чтобы продолжить сдерживать оборону», — рассказал военнослужащий.

Этой бой продолжался 6 часов и в течение всего времени Пархоменко вызывал огонь на себя. Украинские националисты успели «похоронить» героя-связиста, найдя его шеврон в окопе. А наш герой остался не просто жив, а смог в условиях обстрелов и работы систем РЭБ наладить устойчивую связь.

«Проблемы со связью были, ну,  штатные, если где-то кабель перебьет в процессе работы. Это быстро устранялось, восстанавливалась связь. Так что со связью проблем как бы таких глобальных у нас не было», — сказал Пархоменко.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Связь в СВО» на сайте телеканала «Звезда» на нашем сайте и в приложении SMART.TV. Вы узнаете неизвестные детали самой засекреченной операции связистов в ходе СВО, а также увидите, кто и как организует радиосвязь последнего поколения и защищенную спутниковую связь.

#артиллерия #Военная приемка #связист #герой рф
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