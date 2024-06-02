Связист выжил после вызванного на себя огня и отразил атаку ВСУ

Российский связист остановил украинский «контрнаступ», вызвав огонь артиллерии на себя. При этом ему удалось не просто выжить, но и все это время поддерживать связь, лишь периодически восстанавливая перебитые провода. О своем подвиге в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал начальник связи батальона, Герой Российской Федерации Николай Пархоменко.

«Передавали координаты непосредственно того квадрата, где мы находились. Так как противник находился в непосредственной близости, вели стрелковый бой… За это время противник понес значительные потери. Тем самым нам удалось сдержать контрнаступ и, отступить на запасные позиции для того, чтобы продолжить сдерживать оборону», — рассказал военнослужащий.

Этой бой продолжался 6 часов и в течение всего времени Пархоменко вызывал огонь на себя. Украинские националисты успели «похоронить» героя-связиста, найдя его шеврон в окопе. А наш герой остался не просто жив, а смог в условиях обстрелов и работы систем РЭБ наладить устойчивую связь.

«Проблемы со связью были, ну, штатные, если где-то кабель перебьет в процессе работы. Это быстро устранялось, восстанавливалась связь. Так что со связью проблем как бы таких глобальных у нас не было», — сказал Пархоменко.

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