Историк из Северо-Осетинского университета ушел добровольцем на СВО

Сегодня Руслан Бимбасов историю России создает сам. Как только началась спецоперация, молодой преподаватель Северо-Осетинского государственного университета решил вступить в ряды добровольцев. Боевого опыта не было, всему учился с нуля. И уже два года в составе 58-й армии он успешно выполняет задачи на передовой.

«Мои прадедушки, прабабушки - они все прошли Великую Отечественную войну. Слушая рассказы о них самих, от родителей об их подвигах, я подсознательно закладывал мысль, что не дай Бог что-то случится - я отправлюсь на фронт», - рассказывает он.

Родным о своем решении Руслан сообщил буквально за день до отправления. Для семьи это было не просто неожиданно, а невероятно.

«Он у меня накануне попросил документы, но не сказал, для чего. А потом пришел домой с повесткой. И говорит: я ухожу. Говорю - не может быть, не верю в это», - рассказывает мама Наталья Бимбасова.

С родными Руслан сейчас общается коротко, по делу и без подробностей. Они все понимают и лишних вопросов не задают. Главное - знают, что он живой.

«Осетин - это не национальность, это звание. Тут не обсуждается. Они все гордятся, что они воины. Они все герои там, не только он, я ими всеми горжусь», - говорит Наталья Бимбасова.

Героям, которые ушли на СВО из Северной Осетии, посвятили целую выставку в столице республики. Среди полусотни картин портрет Руслана выделяется. Он написан маслом, и Руслан не в форме, а в обычной одежде.

«Он, наверное, сам себя таким видит. Он любит свои длинные волосы. Романтичный, загадочный», - рассказывает мама.

Декан исторического факультета СОГУ Залина Плиева рассказывает, что Руслан захотел именно на факультете хранить свои награды.

«Их пока три - я уверена, что их будет больше!» - говорит она.

Даже в свой отпуск преподаватель остается преподавателем. Руслан обязательно проводит встречи со студентами. Для них он настоящий герой.

«Не каждый из нас может похвастаться таким опытом. Я думаю, многие для себя что-то взяли из этого. Просто встал и пошел защищать интересы своей страны. Вот это меня и восхищает в нем», - говорит студент СОГУ Руслан Гадзиев.

Руслан Бимбасов разработал уникальные дорожные карты по Северной Осетии, чтобы туристы за минимум времени могли посмотреть максимум красот республики. Сейчас многие гиды пользуются именно его маршрутами.

Свою гражданскую профессию он не забывает даже на передовой. Планирует участие в программе, где бойцы повышают свою квалификацию.

«Их потом будут готовить в лидеры каких-нибудь регионов. Может, и он чем-нибудь таким будет заниматься. Может, министром туризма будет - он бы этого очень хотел!» - говорит Наталья Бимбасова.

Но это позже. Сейчас боец с позывным «Профессор» делает все, чтобы победа наступила как можно скорее.