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Во Владивостоке откроют генконсульство Белоруссии

Ранее губернатор Приморья отмечал тесное сотрудничество между регионом и Минском и рост взаимной торговли.
Елизавета Кондрикова 2024-06-29 21:31:54
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua Globallookpress

Во Владивостоке откроют генеральное консульство Белоруссии с консульским округом, который будет включать в себя территории Дальневосточного федерального округа. Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

«МИДу России в установленном порядке оформить достигнутую договоренность с Республикой Белоруссия», - говорится в документе.  

Округ будет состоять из территорий Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, уточнили в распоряжении.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркивал рост товарооборота между регионом и Белоруссией и крепкое двустороннее сотрудничество. По его словам, Приморский край представляет собой 50% товарооборота Минска со всем Дальним Востоком. Именно через порты края двигаются товары в республику.

Губернатор отмечал, что генконсульство будет открыто вместо отделения посольства.

#Россия #белоруссия #Владивосток #генконсульство
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