Глава МВД Сербии рассказал подробности нападения у посольства Израиля

Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил подробности нападения на полицейского у посольства Израиля в Белграде и сведения о нападавшем.

По словам министра внутренних дел, неизвестный человек много раз подходил к полицейскому, спрашивая его о том, как пройти в музей. И полицейский ответил, что поблизости нет музея.

Потом он вернулся, открыл дверь полицейской будки рядом с посольством и выстрелил полицейскому в шею.

В телефонном разговоре с послом Израиля Яхелем Виланом Дачич сообщил, что нападавший был членом радикального движения - скорее всего, ваххабитом. Власти Сербии назвали случившееся терактом.

Покушавшийся на полицейского человек - 25-летний гражданин Милош Жуйович из города Младеновац под Белградом. Сейчас правоохранительные органы проводят обыски и задержания связанных с нападавшим.

Днем 29 июня молодой человек ранил из арбалета в шею сотрудника МВД Сербии, который охранял посольство Израиля. Раненый полицейский застрелил его.