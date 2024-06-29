Расчет Д-20 ударил по огневой точке противника в районе Константиновки

Расчет орудия Д-20 с Сахалина - как хорошо отлаженный часовой механизм. Выстрелил, зарядил и снова выстрелил.

Артиллеристы Восточной группировки с грохотом проламывают линию обороны националистов на Южно-Донецком направлении, в районе Константиновки. Вот камера нашего беспилотника фиксирует прямое попадание по опорному пункту боевиков.

«Опорные пункты постоянно под контролем. Если начинается движение вражеское - отрабатываем. Приходят и новые цели. Возможно, где-то вражеский пикап или ДРГ выйдет - мы быстро отрабатываем по ним», - рассказывает командир орудия с позывным «Оскар».

Артиллерийские позиции Д-20 одни из ближайших к линии боевого соприкосновения. По словам командира, вражеские артиллеристы здесь редко донимают. Возможно, экономят боеприпасы. Другое дело - беспилотники. Разведчики и камикадзе националистов постоянно кружат над головой.

«Прячемся, чтобы не видно нас было, постоянно маскируем орудие», - рассказал старший наводчик с позывным «Дельта».

Старший наводчик 5 лет в армии и с самого начала спецоперации - здесь, на Украине. За полное уничтожение вражеского опорника с большим количеством боевиков награжден медалью «За отвагу». Рассказывает: гаубицы Д-20 на вооружении еще с советских времен, но эффективность артиллерии зависит от точного целеуказания и корректировки. Расчеты состоят в постоянной боевой связке с операторами наших беспилотников.

Д-20 проста и надежна, как автомат Калашникова. Иногда и стреляет едва ли не с той же скоростью - когда артиллеристы Восточной группировки поддерживают атакующие действия наших штурмовиков.

«Может быть и 70 (выстрелов - прим. ред.) за два часа, и 100 - за три, когда наступление идет», - говорит «Дельта».

Сегодня орудие еще не работало. Срочных целей не было, мы приехали ко времени поражения плановой. Орудие хорошо замаскировано: совсем рядом линия боевого соприкосновения. Наш детектор дронов не замолкает.

Пара минут на размаскировку и наведение. Осколочно-фугасный снаряд отправляется разбирать огневую точку боевиков.

Уезжаем - и вновь детектор дронов действует на нервы. Смолкает только на удалении в несколько километров от позиций сахалинских артиллеристов, которые ежедневно выполняют боевые задачи, рискуя жизнью.