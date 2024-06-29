Российские спортсмены победили в международном военном турнире

Российские спортсмены стали победителями и призерами первого турнира в истории Международного совета военного спорта (CISM), сообщило Минобороны России. В нем участвовали воспитанники довузовских образовательных организаций из девяти стран.

Соревнования проходили с 24 по 29 июня в Тульском суворовском военном училище. Туда приехали сборные образовательных учреждений оборонных ведомств Бангладеш, Белоруссии, Буркина-Фасо, Казахстана, КНДР, Мозамбика, Пакистана, России и Сербии.

Юноши и девушки в возрасте 15-17 лет состязались в легкой атлетике, плавании, волейболе, стрельбе из пневматического оружия. В соревнованиях по боксу участвовали юноши 16-17 лет.

Россияне заняли первое место. Серебряным призером стала команда Вооруженных сил Казахстана, бронзовым призером - КНДР.

«Турнир среди обучающихся образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта, проводился впервые, и я думаю, символично, что прошел он на богатой историческими событиями тульской земле - в "оружейной столице" России по инициативе помощника президента Российской Федерации Дюмина Алексея Геннадьевича», - сказал на церемонии закрытия замглавы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров.

Этот спортивный турнир стал еще одной платформой, укрепляющей связи между странами-участницами CISM, сказал официальный представитель Международного совета военного спорта - директор департамента игр полковник Джозеф Питер Бакари.

CISM - единственная международная спортивная организация, которая не вводила санкции против российских спортсменов. Поэтому выступление нашей сборной на турнире носит официальный характер, и атлеты не были лишены флага и гимна.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.