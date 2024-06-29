Полицейский ранен из арбалета в шею у посольства Израиля в Белграде

Неизвестный человек с арбалетом ранил в субботу 29 июня сотрудника МВД, охранявшего посольство Израиля в Белграде, сообщило министерство внутренних дел Сербии. В ответ полицейский застрелил нападавшего.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич в своем заявлении сказал, что нападавший выстрелил в офицера жандармерии, попав ему в шею. Он сообщил, что офицер после этого «использовал оружие в целях самообороны, чтобы застрелить нападавшего, который скончался в результате полученных ранений».

Полицейский был в сознании, когда его доставили в главную больницу скорой помощи Белграда. Там провели операцию по извлечению стрелы из его шеи. Сотрудники больницы заявили, что после операции он находится в стабильном состоянии.

Представитель МИД Израиля сообщил, что сегодня произошла попытка теракта в районе посольства Израиля в Белграде». По его словам, посольство закрыто и ни один сотрудник диппредставительства не пострадал.

Дачич сообщил журналистам, что расследование продолжается, но есть все признаки того, что мотивы связаны с терроризмом, потому что «нет другого мотива, по которому кто-то мог бы напасть на жандарма возле посольства Израиля».

Глава МИД Сербии описал нападавшего как 25-летнего серба, принявшего ислам. Полиция расследует его возможные связи с иностранными террористическими группами после того, как еще один человек был арестован недалеко от места стрельбы.

«Есть признаки того, что это люди, уже известные службам безопасности… движение ваххабитов. Но это до сих пор не подтверждено», - сказал Дачич, имея в виду радикальное исламистское движение.

Власти объявили угрозу безопасности в Белграде, в том числе в иностранных посольствах и правительственных зданиях, а также в общественных местах, таких как торговые центры.

Посольство Израиля находится недалеко от посольства США в престижном районе Белграда. Его охраняет элитное полицейское подразделение с офицерами, вооруженными автоматическим оружием.