Анна Цивилева направила поздравление сенатору Галине Кареловой

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева поздравила с днем рождения первого зампреда Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, главу Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) Галину Карелову.

«Дорогая Галина Николаевна, примите мои самые искренние поздравления с Днем рождения. Вы удивительный человек, вкладываете всю душу и сердце в свою работу и общественную деятельность. Вы умеете масштабно мыслить, вдохновлять», - отметила Цивилева.

По словам замминистра обороны, благодаря Кареловой решено много проблем и принято немало «социальных» законов, направленных на изменения к лучшему.

«Вы смогли объединить множество людей из разных уголков России и дружественных стран, которые вместе стремятся расширить возможности женщин, создать условия для их развития и самореализации. Горжусь тем, что у нас с вами есть общее дело. Бесконечно ценю вашу мудрость, оптимизм и достоинство», - говорится в поздравлении.

Цивилева пожелала Кареловой здоровья, успехов во всех начинаниях, энергии и благополучия.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.