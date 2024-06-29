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Анна Цивилева направила поздравление сенатору Галине Кареловой

По словам замминистра обороны, благодаря Кареловой решено много проблем и принято немало «социальных» законов, направленных на изменения к лучшему.
2024-06-29 17:23:43
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева поздравила с днем рождения первого зампреда Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, главу Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) Галину Карелову.

«Дорогая Галина Николаевна, примите мои самые искренние поздравления с Днем рождения. Вы удивительный человек, вкладываете всю душу и сердце в свою работу и общественную деятельность. Вы умеете масштабно мыслить, вдохновлять», - отметила Цивилева.

По словам замминистра обороны, благодаря Кареловой решено много проблем и принято немало «социальных» законов, направленных на изменения к лучшему.

«Вы смогли объединить множество людей из разных уголков России и дружественных стран, которые вместе стремятся расширить возможности женщин, создать условия для их развития и самореализации. Горжусь тем, что у нас с вами есть общее дело. Бесконечно ценю вашу мудрость, оптимизм и достоинство», - говорится в поздравлении.

Цивилева пожелала Кареловой здоровья, успехов во всех начинаниях, энергии и благополучия.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Совет Федерации #поздравление #Евразийский женский форум #Анна Цивилева #Галина Карелова
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