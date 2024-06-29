Больше сотни офицеров из 25 зарубежных стран окончили ВВА в Воронеже

В Воронеже состоялся торжественный выпуск офицеров и слушателей Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Военный вуз подготовил порядка 1 600 выпускников. В их числе 1 400 лейтенантов, успешно овладевших специальностями полной военно-специальной подготовки.

Академию окончили более 170 слушателей, которые получили подготовку оперативно-тактического уровня, а также свыше 100 офицеров из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Дипломы с отличием и соответствующие медали Минобороны России получили 13 слушателей и 33 лейтенанта. Дипломы с отличием вручили 38 слушателям и 141 лейтенанту. Всего в этом году Военно-воздушная академия выпустила 66 золотых медалистов и 200 офицеров с дипломом отличников.

На торжественном мероприятии в строю стояли также выпускники кадетского корпуса (инженерной школы) академии, которые планируют связать дальнейшую свою судьбу с обучением в Высших военных учебных заведениях. Это учебное заведение в этом году окончили 38 учащихся.