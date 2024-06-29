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Пленный украинец рассказал о наступлении ВС РФ в районе Часова Яра

Все пленные отмечают слабую подготовку ВСУ, плохое снабжение, безразличие со стороны командования и низкий моральный дух в украинских подразделениях.
2024-06-29 13:01:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Олег Карпюк рассказал, как оказался в российском плену. Младший лейтенант командовал взводом 42-ой бригады на Харьковском направлении.

В зоне спецоперации оказался после мобилизации. Наскоро пройдя подготовку был направлен сначала под Донецк, а потом в Харьковскую область.

«Я прибыл на позицию возле дороги. Прилетел дрон и одного человека очень сильно посекло. По рации передали, командование сказало эвакуироваться. Я тоже был раненый. Когда перематывал ногу началась перестрелка», - вспомнил Карпюк.

Приняв единственно правильное решение младший лейтенант сложил оружие и не оказал сопротивления.

«Ребята, которые меня задержали, дали бинт, зеленку, я сам себе все обработал. У меня были с собой документы и меня сразу приняли. Кормят, поят, душ - все есть», - сказал младший лейтенант ВСУ.

Олег Карпюк отметил достойное отношение к пленным со стороны бойцов Вооруженных Сил РФ и призвал своих сослуживцев последовать его примеру, чтобы сохранить свои жизни.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #плен #часов яр
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