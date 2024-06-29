Автобус с сотрудниками АЭС попал в ДТП в Турции, погибли два человека

Автобус, который перевозил работников строящейся электростанции «Аккую», столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. В результате ДТП погибли два человека, пострадали 35, передает телеканал NTV.

Предварительной причиной аварии могла стать потеря управления автобусом водителем и выезд на встречку.

«Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС и в другой автобус с рабочими», - сообщает телеканал.

Некоторые турецкие СМИ утверждают, что среди погибших есть россиянка. Пострадавшие госпитализированы в больницы Силифке. Из-за аварии участок дороги закрыли для движения транспорта.