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Автобус с сотрудниками АЭС попал в ДТП в Турции, погибли два человека

Пострадали по меньшей мере 35 человек.
Ирина Егорова 2024-06-29 12:18:51
© Фото: NeVarsaBuradaa, Х © Видео: NeVarsaBuradaa, Х

Автобус, который перевозил работников строящейся электростанции «Аккую», столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. В результате ДТП погибли два человека, пострадали 35, передает телеканал NTV.

Предварительной причиной аварии могла стать потеря управления автобусом водителем и выезд на встречку.

«Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС и в другой автобус с рабочими», - сообщает телеканал.

Некоторые турецкие СМИ утверждают, что среди погибших есть россиянка. Пострадавшие госпитализированы в больницы Силифке. Из-за аварии участок дороги закрыли для движения транспорта. 

#авария #Турция #ДТП #автобус #жертвы #Сотрудники
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