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После атаки БПЛА в Тамбовской области загорелась нефтебаза

Жителей ближайшего населенного пункта готовы эвакуировать, но в настоящее время ситуация находится под контролем, сообщили власти региона.
Ян Брацкий 2024-06-28 09:52:41
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Пожар произошел на нефтебазе в Тамбовской области после атаки беспилотника. Об инциденте в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор региона Максим Егоров.

«Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание... Жертв нет», - написал Егоров.

В настоящее время пожар локализован, уточнил глава региона. В тушении задействовали 11 расчетов и силы противопожарной охраны нефтебазы.

Как отметил Егоров, до ближайшего населенного пункта три километра. В случае необходимости его жителей эвакуируют. Для этого все готово, ситуация полностью под контролем, заверил губернатор.

#в стране и мире #пожар #бпла #тамбовская область #Нефтебаза
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