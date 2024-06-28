После атаки БПЛА в Тамбовской области загорелась нефтебаза

Пожар произошел на нефтебазе в Тамбовской области после атаки беспилотника. Об инциденте в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор региона Максим Егоров.

«Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание... Жертв нет», - написал Егоров.

В настоящее время пожар локализован, уточнил глава региона. В тушении задействовали 11 расчетов и силы противопожарной охраны нефтебазы.

Как отметил Егоров, до ближайшего населенного пункта три километра. В случае необходимости его жителей эвакуируют. Для этого все готово, ситуация полностью под контролем, заверил губернатор.