Артиллеристы показали уничтожение боевиков из РСЗО «Ураган»

На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям. Артиллеристы поражают вражеские цели в считанные минуты. Об особенностях боевой работы рассказал старший офицер батареи РСЗО с позывным «Урал».

«Координаты цели получаю от старшего начальника. Провожу расчеты установок для стрельбы, выезжаю на позиции, навожу машину и произвожу пуск реактивных снарядов. На все это уходит порядка 7-8 минут», - отметил он.

Боевые расчеты реактивных систем залпового огня группировки войск «Восток» находятся в постоянной боевой готовности. Приказ поразить обнаруженную цель может поступить в любой момент.

«Цели бывают разные. Участвуем и в артиллерийской поддержке, помогаем нашим штурмовым отрядам, участвуем в контрбатарейной борьбе», - рассказал «Урал».

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Юг» уничтожил скопление пехоты ВСУ на Донецком направлении. Корректировку огня в режиме реального времени вели операторы беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.