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Артиллеристы показали уничтожение боевиков из РСЗО «Ураган»

Расчеты реактивных систем залпового огня оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям на Донецком направлении.
2024-06-29 07:46:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям. Артиллеристы поражают вражеские цели в считанные минуты. Об особенностях боевой работы рассказал старший офицер батареи РСЗО с позывным «Урал».

«Координаты цели получаю от старшего начальника. Провожу расчеты установок для стрельбы, выезжаю на позиции, навожу машину и произвожу пуск реактивных снарядов. На все это уходит порядка 7-8 минут», - отметил он.

Боевые расчеты реактивных систем залпового огня группировки войск «Восток» находятся в постоянной боевой готовности. Приказ поразить обнаруженную цель может поступить в любой момент.

«Цели бывают разные. Участвуем и в артиллерийской поддержке, помогаем нашим штурмовым отрядам, участвуем в контрбатарейной борьбе», - рассказал «Урал».

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» группировки войск «Юг» уничтожил скопление пехоты ВСУ на Донецком направлении. Корректировку огня в режиме реального времени вели операторы беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #РСЗО #МО РФ #СВО #урагн
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