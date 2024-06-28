Корабль «Мордовия» открыл в Сосновом Бору выставку «Сила в Правде»

«Мордовия» на берегу Финского залива - самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке ошвартовался среди отдыхающих прямо на пляже Соснового Бора. Город мирного атома принимает патриотическую акцию «Сила в Правде».

Моряки Балтийского флота совместно с калининградскими историками развернули в грузовом трюме десантного корабля выставку «Преемственность поколений». Десятки фотографий бойцов-балтийцев - это герои специальной военной операции. Здесь же некоторые трофеи, добытые в боях с ВСУ: иностранное вооружение, символика украинских войск, литература националистического содержания.

«Реактивный гранатомет Макс 153 американского производства. Вот здесь шведский гранатомет одноразовый вы видите», - показывает начальник Дома офицеров Балтийского флота Василий Кучер.

Здесь же экспонаты времен Великой Отечественной войны, рассказывающие о штурме советскими войсками Кенигсберга в апреле 1945 года. Это личные вещи механика-водителя танка Т-34 Бориса Пирожкова. На фронт он ушел 17-летним юношей. В августе почетному жителю Калининграда исполняется 99 лет.

«На нашей выставке представлены шесть благодарностей Сталина, которые он получил в 1945 году всего лишь за 13 дней. Вот шлемофон его. На встречах с детьми он очень любит его примерить, и мальчишки вслед за ним все. Никто не уходит без примерки этого шлемофона», - говорит начальник музея Дома офицеров Балтийского флота Елена Синькова.

Эта акция уже прошла в Петербурге на прошлой неделе и собрала 35 тысяч человек. Вот и в Сосновом Бору к ней неподдельный интерес. Очередь выстроилась еще до начала.

«На кораблях данного проекта внимание присутствует всегда. Что касается военно-морского салона, что касается каждого Дня военно-морского флота, поэтому мы более-менее уже привычные», - говорит командир МДКВП «Мордовия» Дмитрий Завгородний.

На борту десантного корабля сюда доставили и некоторые образцы военной техники, которые стоят на вооружении подразделений морской пехоты - от легендарной РСЗО «Град» до самоходных артиллерийских установок и бронетранспортера БТР 82А.

«Мордовия» задержится в Сосновом Бору на три дня. Потом десантный корабль ждет морской переход в пункт постоянного базирования - Балтийск, где пройдет финальный этап акции.