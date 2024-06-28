Минюст признал иноагентом экс-солиста «Тараканов» Спирина*

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов рок-музыканта, экс-вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина* и бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву*.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что журналистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине.

Спирин* тоже выступал против СВО и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России. Музыкант живет за границей, он создавал контент для иноагентов и распространял их сообщения.

Кроме того, иноагентами признаны политолог Константин Пахалюк*, бывший член СПЧ, юрист Илья Шаблинский*, активист Александр Шуршев* и бывший глава штаба Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге Дарья Хейкинен*.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.