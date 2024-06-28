МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минюст признал иноагентом экс-солиста «Тараканов» Спирина*

Кроме того, иноагентами признаны политолог Константин Пахалюк*, юрист Илья Шаблинский*, политики Александр Шуршев* и Дарья Хейкинен*.
Владимир Рубанов 2024-06-28 21:43:22
© Фото: Vladimir Baranov Global Look Press

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов рок-музыканта, экс-вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина* и бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву*.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что журналистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине.

Спирин* тоже выступал против СВО и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России. Музыкант живет за границей, он создавал контент для иноагентов и распространял их сообщения.

Кроме того, иноагентами признаны политолог Константин Пахалюк*, бывший член СПЧ, юрист Илья Шаблинский*, активист Александр Шуршев* и бывший глава штаба Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге Дарья Хейкинен*.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

#Украина #политика #минюст рф #иностранные агенты #реестр иноагентов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 