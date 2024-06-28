В США семь детей пострадали от удара молнии

Семь членов молодежной группы в американском штате Юта были госпитализированы после удара молнии в землю во время пешего похода, сообщили в офисе шерифа округа Севьер.

Молодежная группа Церкви Иисуса Христа Святых последних дней из Салины совершала пеший поход в восточной части округа, когда начался дождь. Поблизости образовалась лужа, а потом молния ударила в землю рядом с группой.

Примерно 50 членов молодежной группы почувствовали удар молнии, сообщает RT. У семерых из них возникли проблемы со здоровьем из-за поражения электрическим током. Машины скорой помощи доставили их в Салину и проверили на наличие симптомов.

У двоих детей были серьезные симптомы, их доставили самолетом в детскую больницу. Пятеро других были отправлены в две другие больницы. По данным офиса шерифа, ни одна из травм не представляет угрозы для жизни.

Остальную часть группы доставили домой и вернули родителям. О возрасте пострадавших детей не сообщается.