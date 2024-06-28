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Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана

Глава МИД России пожелал Иранской Республике успешного проведения президентских выборов.
Владимир Рубанов 2024-06-28 20:26:11
© Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Али Багери-Кяни.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Главы МИД высказали серьезную обеспокоенность опасной эскалацией напряженности, которая связана с отсутствием урегулирования кризисов, в том числе с обострением в зоне палестино-израильского конфликта.

Лавров пожелал Иранской Республике успешного проведения президентских выборов. Иранский министр подтвердил готовность к продолжению углубленного обмена мнениями по всем вопросам. Главы МИД двух стран договорились о дальнейшем взаимодействии.

#Сергей Лавров #Выборы #Ближний Восток #Иран #МИД России #телефонный разговор #Али Багери-Кяни
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