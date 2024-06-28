МИД заявил протест Японии из-за учений с ФРГ и Испанией на Хоккайдо

Россия заявила решительный протест посольству Японии из-за планов провести на Хоккайдо совместные с ФРГ и Испанией военные учения, заявили в МИД РФ. Японские власти планируют провести такие маневры в период с 19 по 25 июля.

Москва назвала недопустимой и провокационной военную активность у дальневосточных границ России, в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами-членами НАТО. РФ расценивает такую активность как потенциальную угрозу безопасности, говорится в заявлении.

В министерстве иностранных дел подчеркнули, что безответственная политика администрации премьер-министра Фумио Кисиды направлена на эскалацию напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия намерена предпринять адекватные контрмеры по укреплению обороноспособности и защите суверенитета, говорится в заявлении.