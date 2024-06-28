Почти 200 домов и около тысячи участков подтопило в Приморье

Спасатели несут над головой продукты и товары первой необходимости. По-другому невозможно доставить пострадавшим гуманитарную помощь. Через калитку лодка не проходит. Ворота заблокированы давлением воды. Ее уровень на участке уже приближается к полутора метрам. Север Приморья продолжает тонуть после интенсивных осадков.

Без лодки и болотоходов не выйти за пределы дома. Спасатели вывозят в пункты временного размещения людей, их питомцев, домашнюю утварь и бытовую технику. Тем, кто отказывается, помогают поднять все ценное на крышу.

Затопленные улицы не пугают водителей. Один из них медленно и уверенно преодолевает разлившуюся реку вброд, сохранив машину на ходу.

На въезде в Дальнереченск целая улица из десятков домохозяйств ушла под воду. Жители опасаются прорыва дамбы, расположенной неподалеку. А вот пляж теперь похож на линию обороны. Несколько тонн насыпи на этом участке сдерживают переполненную реку Большая Уссурка. При этом центральный парк города это не спасло. Из-за схода воды с верховьев реки он превратился в огромный мутный бассейн.

Сложная ситуация сохраняется в девяти муниципалитетах Приморья, где зафиксированы полсотни переливов, парализовавших транспортное сообщение. Несколько населенных пунктов полностью отрезаны от большой земли. На затопленных участках дежурят спасатели и спецтехника, организованы лодочные переправы. Местным жителям помогают топливом, медикаментами, продуктами питания.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС сумели откачать больше миллиона кубометров воды на затопленных территориях. Однако до спада еще далеко. Ситуация остается сложной. Из-за перебоев с электричеством люди закупают генераторы и газовые баллоны. А на сельхозугодьях без урожая остались десятки фермеров.

«Сюда перебрасывается дополнительно техника, перебрасываются мотопомпы с тем, чтобы была организована работа непосредственно по аварийно-спасательным мероприятиям. Рассредоточены спасатели по основным улицам, которые подверглись затоплению. Ситуация находится у нас на контроле», - рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Из-за паводков в трех районах Приморья отрезаны от транспортного сообщения семь населенных пунктов. Для жителей организованы лодочные переправы и подвоз продуктов. С начала недели уровень воды на отдельных участках рек Уссури и Ханка превысил нормативные значения на 1,5- 2,5 метра.