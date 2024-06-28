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Алиев распустил парламент Азербайджана

Внеочередные выборы состоятся 1 сентября.
Владимир Рубанов 2024-06-28 15:06:18
© Фото: meclis.gov.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил Милли Меджлис (парламент страны) и назначил дату внеочередных выборов. Они состоятся 1 сентября. Распоряжение главы государства опубликовано на его сайте.

Сроки полномочий парламента Азербайджана заканчивались в 2025 году. 21 июня депутаты приняли обращение к президенту страны с инициативой назначить внеочередные парламентские выборы. За эту инициативу проголосовали 105 депутатов и один выступил против.

Парламентарии указали, что на дату планового голосования выпадают крупные международные мероприятия, которые пройдут в Азербайджане. В их числе 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Накануне Конституционный суд Азербайджана по запросу Алиева признал законность роспуска парламента.

 

#Выборы #Ильхам Алиев #Азербайджан #Парламент #Роспуск #Милли Меджлис
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