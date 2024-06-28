Суд отправил поджигателя общежития в Москве в колонию до конца жизни

Юрий Хомченко, который 21 февраля 2023 года поджег общежитие на Международной улице в Москве, приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

В результате действий Хомченко погибли семь человек. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

«С учетом позиции прокурора Хомченко приговорен к пожизненному лишению свободы... Гражданские иски потерпевших удовлетворены на общую сумму более 15 млн рублей», - сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Как установило следствие, в день трагедии Хомченко находился в общежитии в состоянии алкогольного опьянения. Недовольный шумом из соседской квартиры, он облил мешок с вещами на пороге горючей жидкостью и поджег его.

В результате пожара погибли семь человек, двое из которых - дети. Еще семерых врачи госпитализировали. Хомченко ранее уже привлекался к ответственности, свою вину в гибели жильцов общежития он так и не признал.