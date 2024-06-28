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Суд отправил поджигателя общежития в Москве в колонию до конца жизни

Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 15 миллионов рублей.
Ян Брацкий 2024-06-28 14:37:09
© Фото: memoscowproc, Telegram © Видео: moscowproc, Telegram

Юрий Хомченко, который 21 февраля 2023 года поджег общежитие на Международной улице в Москве, приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

В результате действий Хомченко погибли семь человек. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

«С учетом позиции прокурора Хомченко приговорен к пожизненному лишению свободы... Гражданские иски потерпевших удовлетворены на общую сумму более 15 млн рублей», - сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Как установило следствие, в день трагедии Хомченко находился в общежитии в состоянии алкогольного опьянения. Недовольный шумом из соседской квартиры, он облил мешок с вещами на пороге горючей жидкостью и поджег его.

В результате пожара погибли семь человек, двое из которых - дети. Еще семерых врачи госпитализировали. Хомченко ранее уже привлекался к ответственности, свою вину в гибели жильцов общежития он так и не признал.

#Москва #в стране и мире #пожар #суд #Приговор #Прокуратура
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