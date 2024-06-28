Белорусские РСЗО вышли в назначенный район из-за обстановки у границ

Белорусский дивизион РСЗО «Полонез» вывели с полным боекомплектом к госгранице на фоне сложившейся обстановки. Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии.

Ранее белорусские пограничники засекли боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* на границе. Сообщалось об усилении мер безопасности, включая прикрытие госграницы.

В белорусском оборонном ведомстве заявили о готовности дивизиона РСЗО к выполнению задач по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут.

Белорусская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез» предназначена для высокоточного поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной техники, других объектов.

Дальность стрельбы изначально составляла до 200 километров , но позже за счет использования новых ракет была увеличена до 300 километров. Система «Полонез» включает в себя машину боевого управления, транспортно-заряжающую машину и ракеты различного назначения в транспортно-пусковых контейнерах.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.