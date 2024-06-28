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Боевики РДК* были замечены на границе Белоруссии и Украины

Дивизион РСЗО «Полонез» из-за сложной обстановки вблизи госграницы Белоруссии вышел в назначенный район с полным боекомплектом.
Андрей Аркадьев 2024-06-28 13:25:18
© Фото: ТРК "Звезда" © Видео: Пограничная служба Республики Беларусь

Боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* засекли на украинско-белорусской границе.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что в их распоряжении есть сведения, указывающие на присутствие террористов в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда.

Сообщается, что боевики РДК* ведут рекогносцировку и разведку местности, в том числе с выходом к украинско-белорусской границе. Во избежание провокаций илил попыток вторжения на территорию белорусские пограничники дополнительно усиливают прикрытие госграницы.

В Погранкомитете Белоруссии добавили, что ранее, 26 июня, был сбит беспилотник, который следовал с территории Украины вглубь республики. Это произошло в Ельском районе Гомельской области. Сообщается, что боевики пытались добыть информацию, касающуюся белорусских промышленных объектов и пограничной инфраструктуры, на что указывает информация, полученная с посаженного дрона.

*«Русский добровольческий корпус» (РДК) -  террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#белоруссия #боевики #Украина #террористы
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