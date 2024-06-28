Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок

Президент России Владимир Путин подчеркнул совместную работу Москвы и Минска над проектированием орбитальных и наземных компонентов спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации. Об этом он заявил в ходе видеообращения к участникам пленарного заседания XI Форума регионов России и Белоруссии.

По словам российского лидера, научные центры и вузы активно участвуют в сотрудничестве, участвуют в образовательных обменах.

В этом году на форум приехали порядка 800 делегатов из большинства субъектов Российской Федерации и белорусских областей.