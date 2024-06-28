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Россия и Белоруссия проектируют компоненты спутниковых группировок

Работу ведут региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии.
Ирина Егорова 2024-06-28 12:59:35
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подчеркнул совместную работу Москвы и Минска над проектированием орбитальных и наземных компонентов спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации. Об этом он заявил в ходе видеообращения к участникам пленарного заседания XI Форума регионов России и Белоруссии.

По словам российского лидера, научные центры и вузы активно участвуют в сотрудничестве, участвуют в образовательных обменах.

В этом году на форум приехали порядка 800 делегатов из большинства субъектов Российской Федерации и белорусских областей. 

#Россия #в стране и мире #Путин #белоруссия #навигация #наблюдение #спутниковые группировки
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