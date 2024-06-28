Во Владивостоке самосвал столкнулся с 8 машинами

Восемь автомобилей и самосвал стали участниками массового ДТП во Владивостоке. Грузовая машина направлялась по улице Верещагина и столкнулась с восемью автомобилями. Пострадали четыре человека.

«Троих пострадавших водителей и одного пассажира увезли с травмами в больницу. Медики устанавливают степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», - передает «360» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Сообщается, что самосвалом управлял 37-летний иностранец. Начато административное расследование, правоохранители проверят факт законного нахождения водителя на территории России.