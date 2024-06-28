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Артиллеристы группировки «Днепр» снесли наблюдательный пункт ВСУ

Свой наблюдательный пункт противник оборудовал в заброшенном доме.
2024-06-28 11:14:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых орудий Д-30 ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают укрепленные позиции ВСУ на Херсонском направлении. Кадрами боевой работы артиллеристов группировки войск «Днепр» поделилось Минобороны России.

Личный состав батареи гаубиц Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ. Кроме того, разведкой было подтверждено уничтожение наблюдательного пункта противника, который был оборудован в заброшенном доме. Выполнив задачу, расчет замаскировал орудие и ушел в укрытие.

На записи видно, что расчет тщательно замаскировал орудие, спрятав между деревьями под навесом и маскировочной сетью. Показан процесс заряжания орудия. Заряжающий поочередно укладывает на лоток снаряд и гильзу с зарядом.

К спусковому рычагу привязана веревка. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие механизм. Во время стрельбы ствол откатывается назад и возвращается на свое место, а гильза вылетает из каморы и падает на землю.

Помогают артиллеристам беспилотники, которые передают координаты, после чего по противнику наносится удар. Корректировка ведения огня выполняется в режиме реального времени, позволяя наносить удары с минимальным количеством выстрелов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
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