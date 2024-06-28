Экипаж Ка-52М лишил украинских боевиков опорника в зоне СВО

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадры боевой работы публикует Министерство обороны РФ.

Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь». На записи видно, как машина взлетает, набирает высоту, мчится над полями, пускает ракеты.

Также показана работа летчиков в кабине и кадры объективного контроля с результатами ударов. Отстрелявшись, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром. По докладам передового авиационного наводчика, все цели удалось поразить.

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.