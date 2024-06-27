Умер американский актер Билл Коббс

Американский актер Билл Коббс, известный по ролям в таких фильмах, как «Телохранитель», «Клан Сопрано», «Ночь в музее», умер в Калифорнии в своем доме. Ему было 90 лет, сообщает «360».

Коббс проработал на телевидении и в кино в течение 50 лет, сыграв примерно 200 ролей.

Семья актера сообщила, что на прошлой неделе он отметил свой юбилей. Коббс с детства тяготел к актерскому мастерству, но решил себя попробовать в этой профессии только ближе к 40. Дебютировал он в кино в небольшой роли в боевике «Захват поезда Пелэм 1-2-3».