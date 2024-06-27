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Ударные дроны сожгли позиции ВСУ в районе Белогоровки

Точными ударами уничтожены блиндажи, огневые точки и живая сила противника.
2024-06-27 08:46:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили укрепленные позиции украинских националистов из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки. Кадры боевого применения ударных беспилотников публикует Минобороны РФ.

На них видно, как FPV-дроны пикируют в район блиндажей, после чего гремит мощный взрыв. Во все стороны разлетаются обломки укреплений. Цель уничтожена.

За нанесение ювелирных по точности ударов отвечают операторы дронов разведывательных подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #спецоперация #белогоровка #FPV-дрон
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